В Пензе дачные автобусы начали ходить 3 раза в неделю

05.09.2025 | 08:22

В Пензе с начала осени изменился график выхода в рейсы дачных автобусов. Теперь добраться до своих участков жители города смогут 3 дня в неделю - по средам, субботам и воскресеньям.

«Время отправления транспорта до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно остается прежним», - сообщили в администрации Пензы.

Летом дачные автобусы выходили в рейсы 4 раза в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Дачный сезон в Пензе стартовал 19 апреля. В день открытия на свои участки устремились более 2 000 горожан.

Всего организовали 19 маршрутов, по ним курсировали 26 автобусов. За день они совершали около 100 рейсов. Стоимость проезда осталась на уровне 2024 года.