Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|15:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Общество

Перевозчика с маршрута № 149 оштрафуют за несоблюдение интервала

Печать
Telegram

После жалоб жителей микрорайона Пенза-II на работу автобусного маршрута № 149 в утренний час пик чиновники решили оштрафовать перевозчика.

2 сентября горожане не смогли вовремя уехать с остановки «Станция Пенза-II». Так, местная жительница простояла там 20 минут (все маршрутки ехали мимо) и дошла пешком до рынка «Шуист». Транспорт шел битком уже оттуда.

«В Арбеково вон сколько и маршруток ходит, и автобусов, и троллейбусов, почему обделили район Шуиста? 149-й автобус ходит вообще как ему вздумается, стоим по 20-35 минут! На протяжении года обращаемся через ЦУР Пензенской области в минтранспорта, толку ноль - одни отписки», - рассказала пензячка.

По словам горожанки, раньше она, чтобы добраться на работу в район Фонтанной площади к 8:30, выходила из дома в 7:40-7:50. С октября 2024 года это нужно делать в 6:50-7:00.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили с помощью специализированного программного обеспечения, как автобусы № 149 ездили 2 сентября.

«В утренний период, с 7:00 до 9:00, через остановочный пункт «Станция Пенза-II» (в сторону центра) проследовало 11 транспортных средств с интервалом движения от 8 до 14 минут. Согласно Реестру межмуниципальных регулярных перевозок г. Пензы, установленный интервал движения автобусов маршрута № 149 с 7:00 до 9:00 составляет 10 минут. В связи с выявленным нарушением перевозчику будет выставлен штраф в соответствии с условиями государственного контракта», - сообщили в минстрое (ему подведомственно ГКУ).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте