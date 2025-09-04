Перевозчика с маршрута № 149 оштрафуют за несоблюдение интервала

04.09.2025 | 15:08

После жалоб жителей микрорайона Пенза-II на работу автобусного маршрута № 149 в утренний час пик чиновники решили оштрафовать перевозчика.

2 сентября горожане не смогли вовремя уехать с остановки «Станция Пенза-II». Так, местная жительница простояла там 20 минут (все маршрутки ехали мимо) и дошла пешком до рынка «Шуист». Транспорт шел битком уже оттуда.

«В Арбеково вон сколько и маршруток ходит, и автобусов, и троллейбусов, почему обделили район Шуиста? 149-й автобус ходит вообще как ему вздумается, стоим по 20-35 минут! На протяжении года обращаемся через ЦУР Пензенской области в минтранспорта, толку ноль - одни отписки», - рассказала пензячка.

По словам горожанки, раньше она, чтобы добраться на работу в район Фонтанной площади к 8:30, выходила из дома в 7:40-7:50. С октября 2024 года это нужно делать в 6:50-7:00.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили с помощью специализированного программного обеспечения, как автобусы № 149 ездили 2 сентября.

«В утренний период, с 7:00 до 9:00, через остановочный пункт «Станция Пенза-II» (в сторону центра) проследовало 11 транспортных средств с интервалом движения от 8 до 14 минут. Согласно Реестру межмуниципальных регулярных перевозок г. Пензы, установленный интервал движения автобусов маршрута № 149 с 7:00 до 9:00 составляет 10 минут. В связи с выявленным нарушением перевозчику будет выставлен штраф в соответствии с условиями государственного контракта», - сообщили в минстрое (ему подведомственно ГКУ).