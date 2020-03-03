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Общество | В мэрии Пензы рассказали, когда дачные автобусы выйдут в первый рейс

03.03.2020|14:52
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В дачном сезоне 2020 года в Пензе автобусы повезут владельцев участков по 21 маршруту. Всего планируется задействовать 32 машины.

Как сообщили в администрации Пензы, автобусы выйдут в первый рейс 25 апреля. До 1 июня и с 1 сентября до окончания сезона они будут возить дачников три дня в неделю - по средам, субботам и воскресеньям. В летние месяцы к ним добавится еще и пятница.

«Администрация города Пензы приняла решение сохранить стоимость проезда и провоза багажа на сезонных маршрутах на уровне 2019 года», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В первом поясе (от 6 до 15 км) стоимость проезда по транспортной карте дачника составит 30 рублей, за наличный расчет 63 рубля. Во втором поясе (от 15 до 20 км) тарифы составят 35 и 95 рублей соответственно, в третьем (от 20 до 25 км) - 40 и 115 рублей, в четвертом (от 25 до 45 км) - 45 и 161 рубль.

Персонифицированную карту члена садоводческого некоммерческого товарищества можно приобрести в МУП «АРЦИС города Пензы» по адресу: ул. Суворова, 122а. При себе необходимо иметь книжку члена СНТ.

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Гость|03.03.2020 15:05|

По нынешней погоде, что с 25 апреля, что 15 июля все равно.

Имя: Гость
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