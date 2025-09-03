Общество

В Пензе 5 сентября изменят схемы движения общественного транспорта

В Пензе в пятницу, 5 сентября, будут ездить иначе маршрутки № 1т, 5, 27, 40, 44, 165, а также троллейбусы № 1. В связи с тактико-специальными учениями с 10:00 до 13:00 перекроют движение в проезде Байдукова и на улице Байдукова (на участке от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с улицей Литвинова).

Маршрутки № 1т от остановки «Детская поликлиника № 2» направятся по улицам Аустрина, Сумской, Северополянской, по трассе М-5, улицам Островной и Гагарина, далее - по привычной схеме в прямом и обратном направлениях.

Маршрутки № 5 с улицы Аустрина поедут по трассе М-5, улицам Островной, Гагарина, потом - по схеме в прямом и обратном направлениях.

Маршрутки № 27 с улицы Аустрина последуют по Компрессорной, Можайского, Сумской, Северополянской, трассе М-5, Островной, Гагарина, далее - по схеме в прямом и обратном направлениях.

Маршрутки № 40 с М-5 отправятся по Островной, Гагарина, Леонова и вернутся к схеме в прямом и обратном направлениях.

Маршрутки № 44 с улицы Аустрина поедут по Сумской, Северополянской, М-5, Островной, Гагарина, далее - по схеме в прямом и обратном направлениях.

Автобусы № 165 с улицы Аустрина направятся на М-5, улицы Островную, Гагарина, потом - по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Троллейбусы № 1 с улицы Гагарина повезут пассажиров на улицу Леонова, далее - по маршруту в обратном направлении.

