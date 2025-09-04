В Пензе думают над продлением маршрута № 43 до ул. Мереняшева

04.09.2025 | 14:43

После исчезновения маршрута № 34 жители улицы Мереняшева в Пензе столкнулись с проблемой: им стало сложно уехать в центр города и вернуться домой.

«[Маршрутки] № 26 жителям Веселовки недостаточно, это тупая трата времени, денег и нервов. 43-я маршрутка для жителей района, которые раньше уезжали с 3-го, 4-го, 5-го проездов Мереняшева, вообще не вариант», - пожаловался в чате телеграм-канала PenzaInform горожанин.

Он предложил закольцевать новый маршрут № 134, чтобы автобус после Зеленодольской направлялся на улицу Мереняшева, или продлить маршрут № 4 до Зеленодольской. Также местным жителям было бы удобно создание маршрута № 134а, который охватывал бы улицу Мереняшева.

На жалобу ответил представитель регионального минстроя. «В настоящее время министерством прорабатывается вопрос об изменении схемы движения маршрута № 43 «Пос. Согласие» - «Школа № 62» в части продления маршрута до остановочного пункта «Ул. Мереняшева», в связи с чем внесение изменений в схему движения маршрута № 4 не планируется», - сообщил он.

Пензенец возразил: 43-ю уже пустили в пробном режиме и уехать на этой маршрутке сложно. «43-ю пустили тестово, но ее не дождешься. Утром больше получаса, а вечером можно вообще ее не дождаться (говорят, ходят до 19:00, но уже в 18:00 машин нет). Заезд к 62-й школе также неудобен, но сейчас хотя бы в одну сторону из города. Но и тут есть проблемы: если людей нет, водители не едут к «Дубраве» и, соответственно, не подбирают людей на улице Мереняшева», - написал мужчина.

По его мнению, лучший выход - закольцевать маршрут № 134. Его запустили 8 августа, и он почти полностью дублирует схему маршруток № 34. Расхождение в том, что с Зеленодольской автобусы поворачивают не на улицу Мереняшева, а на участок дороги вдоль поселка «Яблони Парк». Эта территория относится к поселку Мичуринскому, поэтому маршрут считается межмуниципальным.

Ранее стало известно, что перевозчик отказался от работы на маршруте № 34. 21 августа от него поступило соответствующее заявление в региональный минстрой.