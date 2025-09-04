Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|15:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе думают над продлением маршрута № 43 до ул. Мереняшева

Печать
Telegram

После исчезновения маршрута № 34 жители улицы Мереняшева в Пензе столкнулись с проблемой: им стало сложно уехать в центр города и вернуться домой.

«[Маршрутки] № 26 жителям Веселовки недостаточно, это тупая трата времени, денег и нервов. 43-я маршрутка для жителей района, которые раньше уезжали с 3-го, 4-го, 5-го проездов Мереняшева, вообще не вариант», - пожаловался в чате телеграм-канала PenzaInform горожанин.

Он предложил закольцевать новый маршрут № 134, чтобы автобус после Зеленодольской направлялся на улицу Мереняшева, или продлить маршрут № 4 до Зеленодольской. Также местным жителям было бы удобно создание маршрута № 134а, который охватывал бы улицу Мереняшева.

На жалобу ответил представитель регионального минстроя. «В настоящее время министерством прорабатывается вопрос об изменении схемы движения маршрута № 43 «Пос. Согласие» - «Школа № 62» в части продления маршрута до остановочного пункта «Ул. Мереняшева», в связи с чем внесение изменений в схему движения маршрута № 4 не планируется», - сообщил он.

Пензенец возразил: 43-ю уже пустили в пробном режиме и уехать на этой маршрутке сложно. «43-ю пустили тестово, но ее не дождешься. Утром больше получаса, а вечером можно вообще ее не дождаться (говорят, ходят до 19:00, но уже в 18:00 машин нет). Заезд к 62-й школе также неудобен, но сейчас хотя бы в одну сторону из города. Но и тут есть проблемы: если людей нет, водители не едут к «Дубраве» и, соответственно, не подбирают людей на улице Мереняшева», - написал мужчина.

По его мнению, лучший выход - закольцевать маршрут № 134. Его запустили 8 августа, и он почти полностью дублирует схему маршруток № 34. Расхождение в том, что с Зеленодольской автобусы поворачивают не на улицу Мереняшева, а на участок дороги вдоль поселка «Яблони Парк». Эта территория относится к поселку Мичуринскому, поэтому маршрут считается межмуниципальным.

Ранее стало известно, что перевозчик отказался от работы на маршруте № 34. 21 августа от него поступило соответствующее заявление в региональный минстрой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте