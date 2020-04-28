Зареченцы строже всех соблюдают режим самоизоляции

28.04.2020 | 16:00

Срок вынужденных каникул, официально продленных до 30 апреля, подходит к концу. Решение о продолжении режима самоизоляции пока не озвучено.

По данным «Яндекса» на 15:30 28 апреля, из трех городов Пензенской области - Пензы, Кузнецка и Заречного - строже всего самоизоляцию соблюдают в ЗАТО. Там индекс равен 3,3, что означает «на улице есть люди».

Во втором по величине населенном пункте региона и в областном центре показатель составляет 2,6 - «на улице много людей».

16 апреля индекс самоизоляции в Пензе равнялся - 2,4 («на улице очень много людей»), в Заречном - 3,2 («на улице есть люди»), в Кузнецке - 2,6 («на улице много людей»).

Накануне губернатор Иван Белозерцев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в области еще не пройден.

«Когда он наступит, сказать сложно. Обращаюсь к жителям Пензенской области: соблюдайте меры безопасности, режим самоизоляции, не стремитесь выйти и подышать свежим воздухом, понимая, что вы можете оказаться на больничной койке. Все это очень опасно», - подчеркнул он.

На 28 апреля общее количество зараженных - 322, выздоровевших - 93, умерших - 7.