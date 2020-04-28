Общество

Зареченцы строже всех соблюдают режим самоизоляции

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Срок вынужденных каникул, официально продленных до 30 апреля, подходит к концу. Решение о продолжении режима самоизоляции пока не озвучено.

По данным «Яндекса» на 15:30 28 апреля, из трех городов Пензенской области - Пензы, Кузнецка и Заречного - строже всего самоизоляцию соблюдают в ЗАТО. Там индекс равен 3,3, что означает «на улице есть люди».

Во втором по величине населенном пункте региона и в областном центре показатель составляет 2,6 - «на улице много людей».

16 апреля индекс самоизоляции в Пензе равнялся - 2,4 («на улице очень много людей»), в Заречном - 3,2 («на улице есть люди»), в Кузнецке - 2,6 («на улице много людей»).

Накануне губернатор Иван Белозерцев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в области еще не пройден.

«Когда он наступит, сказать сложно. Обращаюсь к жителям Пензенской области: соблюдайте меры безопасности, режим самоизоляции, не стремитесь выйти и подышать свежим воздухом, понимая, что вы можете оказаться на больничной койке. Все это очень опасно», - подчеркнул он.

На 28 апреля общее количество зараженных - 322, выздоровевших - 93, умерших - 7.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Стоит ли продлевать режим самоизоляции?

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Гость||

Перевожу сказанное - "Жду указаний с верха", все остальное вода. Продлят, скорее всего до12 мая, как и рекомендовала Анна Попова.

Гость||

до лампочки

Гость||

Гость писал(a):

Перевожу сказанное - "Жду указаний с верха", все остальное вода. Продлят, скорее всего до12 мая, как и рекомендовала Анна Попова
а потом и до 30 мая

Гость||

троли сейчас быстро голосовалку накрутят)

Гость||

Гость писал(a):

Иванушкины троли сейчас быстро голосовалку накрутят)
Точняк))

Гость||

Ого! Модератор чистит слово "иванушкины"))) лизнул по самые эти самые)

Гость||

Не так страшен коронавирус, как рабский страх.

Гость||

Через 6 мин будут указания!

Гость||

Гость писал(a):

Ого! Модератор чистит слово "иванушкины"))) лизнул по самые эти самые)
ржунимагу))

Гость||

Заварить ворота! Первое место по самоизолу займут в мире!

Гость||

С голосовалкой хоть бы пензаинформ не позорился. Или специально такую сделали, чтобы всей редакцией страничку обновлять и снова голосовать?)))

Гость||

А я Дина Черемушкина! Стоит очень дорого продлевать

Гость||

Пензаинформ всегда были и будут контрацептивы штопаные!

Гость||

Это пародия на сми в общем. Даже желтизной не назовешь, коричневый оттенок проявляется...

Гость||

Что они там соблюдают? Очередной зареченский шакал людей на парковке Леруа чуть не убил.

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Имя: Гость
Комментарий:

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