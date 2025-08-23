Перечислены парки Пензы, где подключили бесплатный Wi-Fi

23.08.2025 | 12:30

В Пензе продолжают расширять список мест, где горожане и гости областного центра могут подключиться к общественному бесплатному Wi-Fi.

Так, доступ к Сети уже появился на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в аэропорту и на железнодорожном вокзале, в сквере Славы, сообщил представитель регионального министерства цифрового развития и связи на странице губернатора во «ВКонтакте», отвечая на просьбу горожанина вернуть интернет.

Кроме того, точки Wi-Fi организовали в Комсомольском и Детском парках, а также на территории у планетария в парке Белинского.

«Ведутся работы по созданию точек доступа на привокзальной площади Пенза-I, в сквере «Могилевский дворик» и на Юбилейной площади» - добавил представитель минцифры.

Ранее стало известно, что подключение к общественному Wi-Fi осуществляется с авторизацией.

«Это делается для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства. Авторизация помогает предотвратить несанкционированный доступ к сети и защитить данные пользователей от перехвата. Для подключения к общественной точке раздачи Wi-Fi рекомендуем в поиске точек доступа выбирать Penza-Free», - пояснили специалисты.

В регионе почти ежедневно вводится режим «Беспилотная опасность» и ограничивается мобильный интернет. В некоторых частях Пензы, в том числе в центре, проблемы с Сетью стали круглосуточными. Новые точки доступа Wi-Fi поручил создать губернатор.