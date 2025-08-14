В Кузнецком районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

14.08.2025 | 11:28

В селе Тихменево Кузнецкого района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он получил лицензию и теперь готов к приему пациентов.

Объект был установлен в марте. В нем есть современное оборудование и необходимый инвентарь.

«Теперь сельчане будут получать квалифицированную первичную медико-санитарную помощь, не выезжая за пределы родного села», - отметили в региональном минздраве.

В ФАПе можно привиться, пройти диспансеризацию и профосмотр, а также записаться на прием к специалистам районной больницы и т. д.

Всего в 2025 году в Пензенской области появилось 11 подобных модульных конструкций. Идут работы по их подключению к сетям.