Число выходящих в рейс маршруток № 77 не превышает трех

23.08.2025 | 14:19

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» назвали число маршруток № 77 (ТЦ «Мега» - Западная Поляна - Центральный рынок - ТЦ «Мега»), выходящих в рейс.

Пензенцы заметили, что стало трудно дождаться микроавтобусов с этим номером. «Всегда садилась у «Океана» и ехала на Западную Поляну. А теперь жду часами и еду с пересадками», - пожаловалась горожанка.

Маршрут обслуживается по нерегулируемому тарифу. По информации перевозчика, сейчас на нем задействовано 2-3 машины, сообщили в ГКУ в ответе на запрос редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

С руководителем предприятия-перевозчика провели совещание. Ему поручили обеспечить стабильную работу маршрута и напомнить водителям о необходимости соблюдать интервал движения.

Ранее сообщалось, что пензенцы похожим образом «потеряли» маршрутку № 33.

«Маршрутное такси № 33 хоть с каким-нибудь графиком работает еще? «2ГИС» и «Яндекс.Карты» уже удалили его из справочника. Маршрут № 33 больше не обслуживается или сервисы получили недостоверную информацию и маршрутка ходит с каким-нибудь графиком типа раз в час?» - поинтересовался пензенец в Сети.

В областном минстрое ответили, что маршрут продолжает действовать.