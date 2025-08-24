Последствия непогоды: с улиц Пензы вывозят поврежденные деревья

24.08.2025 | 14:20

В Пензе коммунальщики устраняют последствия грозы с сильным ветром, прошедшей в областном центре в субботу, 23 августа.

В тот же день рабочие «Пензавтодора» опилили 4 упавших дерева на улицах Измайлова, Максима Горького, Свободы и Клары Цеткин. Также они чистили ливневки и откачивали воду в местах подтоплений в разных частях города.

В воскресенье, 24-го числа, поврежденные деревья стали вывозить с улиц Богданова, Набережной реки Пензы и из сквера Максима Горького.

«По всему городу проезжую часть, тротуары, скверы убирают от веток, мусора, грязи после дождя», - сообщили в городской администрации.

В уборке задействованы поливомоечные машины, пылесосы, тракторные щетки и санитарный патруль (около 30 единиц техники и 50 рабочих).

В субботу на улице Герцена случилось ЧП. По словам очевидцев, у дома № 44 упало дерево и придавило пожилую женщину. Пенсионерке вызвали скорую помощь. Пензенцы рассказали, что у пострадавшей сломана нога.