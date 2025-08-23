У почти 70% обследованных пензенцев нашли одно отклонение

23.08.2025 | 15:06

В областном минздраве подвели итоги акции «Островок здоровья». За два с лишним месяца, что она длилась, обследование прошли более 1 000 пензенцев.

Акцию проводили медики в здании Центрального рынка в областном центре. Желающим измеряли артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, внутриглазное давление, насыщение крови кислородом. Пензенцы могли узнать о рисках возникновения у них сердечно-сосудистых заболеваний и получить консультацию врача по медпрофилактике, а также дерматолога.

У 68% обследованных выявили избыточную массу тела, у 42% - гиперхолестеринемию. Это свидетельствует о том, что не все пензенцы рационально питаются, тем самым они повышают нагрузку на организм.

У 38% участников акции обнаружили высокое давление, у 16% был повышен уровень глюкозы в крови.

«Островок здоровья» у врача-дерматолога посетили 370 пензенцев. Зарегистрировано 4 случая подозрения на базалиому, 5 - на меланому.

«Было осмотрено более 700 доброкачественных новообразований (кератомы, невусы, папилломы, гемангиомы и другие), за которыми также требуется регулярный контроль, чтобы не пропустить их перерождение в злокачественную опухоль», - рассказали в минздраве.

Также во время акции организовали дополнительную площадку, где можно было пройти экспресс-диагностику на гепатит В и С. Здесь обследовали 250 человек. У 4,8% диагностировали первичную патологию печени. Таких пензенцев направили на дообследование.