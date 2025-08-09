На новый корпус земетчинской районной больницы потратят 850 млн

09.08.2025 | 12:24

В Земетчинской районной больнице начали строить новый лечебно-диагностический корпус. Он рассчитан на 48 коек.

На строительство выделено 850 млн рублей из регионального бюджета, сообщили в областном минздраве.

Пока идут подготовительные работы для закладки фундамента, далее приступят к возведению корпуса.

Ранее в больнице № 6 имени Г. А. Захарьина появились 2 гастроинтестинальных видеоскопа для исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Оборудование общей стоимостью более 2 млн рублей поступило в отделение ультразвуковой диагностики. С помощью современных аппаратов можно получать более полные и точные данные для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.