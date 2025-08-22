Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|19:36
Общество

В больницу № 6 купили портативный УЗИ-сканер российского производства

В клиническую больницу № 6 поступил ультразвуковой аппарат «СмартСкан» для отделения анестезиологии и реанимации.

Его стоимость - 2,8 млн рублей, средства выделили из областного бюджета, сообщили в министерстве здравоохранения.

«СмартСкан» - это ультразвуковой диагностический сканер российского производства. Он мобильный, имеет сенсорный экран и стандартный набор датчиков, работает в различных режимах.

«Мобильность и компактность позволяют эффективно использовать его как в операционной, так и в реанимации, даже в условиях ограниченного пространства», - отметила заведующая отделением ультразвуковой диагностики Елена Жувикова.

Также в 2 операционных блоках больницы установили хирургические светильники стоимостью более 2,8 млн рублей. Их преимуществом является отсутствие эффекта искажения цвета тканей и нагрева освещаемой области, пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Артур Полич. Кроме того, лампами легко управлять с помощью пульта.

Источник — фото минздрава
