В больницу № 6 купили портативный УЗИ-сканер российского производства

22.08.2025 | 17:56

В клиническую больницу № 6 поступил ультразвуковой аппарат «СмартСкан» для отделения анестезиологии и реанимации.

Его стоимость - 2,8 млн рублей, средства выделили из областного бюджета, сообщили в министерстве здравоохранения.

«СмартСкан» - это ультразвуковой диагностический сканер российского производства. Он мобильный, имеет сенсорный экран и стандартный набор датчиков, работает в различных режимах.

«Мобильность и компактность позволяют эффективно использовать его как в операционной, так и в реанимации, даже в условиях ограниченного пространства», - отметила заведующая отделением ультразвуковой диагностики Елена Жувикова.

Также в 2 операционных блоках больницы установили хирургические светильники стоимостью более 2,8 млн рублей. Их преимуществом является отсутствие эффекта искажения цвета тканей и нагрева освещаемой области, пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Артур Полич. Кроме того, лампами легко управлять с помощью пульта.