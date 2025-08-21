Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|09:55
Россиянам рассказали, как правильно лениться

Лень приносит организму пользу как механизм оптимизации энергии, но в некоторых случаях безделье может являться признаком проблем со здоровьем.

Психолог Ольга Уманова в беседе с изданием «Газета.ru» перечислила правила полезной лени. Так, она посоветовала включать в рабочее расписание «окна» для ничегонеделания.

«15 минут отдыха на каждые 90 минут работы. Отдыхайте без гаджетов: игры или соцсети не отдых. Мозг воспринимает их как работу. Выбирайте медитацию, прогулки или просто лежание с закрытыми глазами», - пояснила специалист.

По словам Умановой, лень - комплексный феномен. Полезна она или вредна, зависит от продолжительности и осознанности состояния.

Например, нежелание что-либо делать, длящееся неделю, должно насторожить. Возможно, организм испытывает дефицит витаминов, у человека анемия, депрессия или гормональный сбой.

«Хроническое бездействие - сигнал для проверки здоровья. Простыми словами: «Лениться тактически можно, жить лениво нельзя!». Среди тревожных признаков: ощущение чувства вины и тревоги из-за своего бездельничества, потеря интереса ко всему, пренебрежение базовыми потребностями (не мыться, не готовить еду, не убираться из-за лени) и отсутствие удовлетворения после отдыха - это сигнал, что что-то не так», - отметила психолог.

Источник — фото pxhere.com
