Из жизни

В Пензе боец не мог получить выплату за ранение из-за ошибки

В Пензе участник СВО не мог получить лечение и выплату за ранение из-за ошибки медиков и отсутствия нужного документа.

О случившемся рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин. Обратившийся к нему горожанин участвовал в СВО и был тяжело ранен, но не мог подтвердить статус военнослужащего (по ряду причин не было соответствующей бумаги).

Из-за этого у него возникли сложности с получением медицинской помощи при необходимости срочного медицинского вмешательства, отметил Фомин.

Кроме того, в другом регионе, где пензенец проходил лечение, медики неправильно указали отчество бойца в документах, что стало препятствием для назначения выплаты за ранение.

«В рамках рассмотрения обращения были проанализированы непосредственные обстоятельства, изложенные заявителем, предоставленные копии документов, после чего были сделаны многочисленные запросы в различные ведомства как Пензы, так и других регионов», - сообщил омбудсмен.

Предпринятые меры помогли добиться справедливости. Бойцу оказали медицинскую помощь, выдали документы о статусе военнослужащего и выплатили компенсацию за ранение.

