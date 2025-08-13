В Пензе боец не мог получить выплату за ранение из-за ошибки

В Пензе участник СВО не мог получить лечение и выплату за ранение из-за ошибки медиков и отсутствия нужного документа.
О случившемся рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин. Обратившийся к нему горожанин участвовал в СВО и был тяжело ранен, но не мог подтвердить статус военнослужащего (по ряду причин не было соответствующей бумаги).
Из-за этого у него возникли сложности с получением медицинской помощи при необходимости срочного медицинского вмешательства, отметил Фомин.
Кроме того, в другом регионе, где пензенец проходил лечение, медики неправильно указали отчество бойца в документах, что стало препятствием для назначения выплаты за ранение.
«В рамках рассмотрения обращения были проанализированы непосредственные обстоятельства, изложенные заявителем, предоставленные копии документов, после чего были сделаны многочисленные запросы в различные ведомства как Пензы, так и других регионов», - сообщил омбудсмен.
Предпринятые меры помогли добиться справедливости. Бойцу оказали медицинскую помощь, выдали документы о статусе военнослужащего и выплатили компенсацию за ранение.
