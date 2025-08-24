В Пензе временно изменят схемы движения общественного транспорта

24.08.2025 | 13:21

Из-за замены рельсов и шпал на железнодорожном переезде на улице Литвинова в Пензе изменится схема движения общественного транспорта.

Участок улицы от Байдукова до Аустрина перекроют почти на неделю.

С 9:00 понедельника, 25 августа, до воскресенья, 31-го числа, автобусы, троллейбусы и маршрутки станут ходить иначе:

- троллейбусы № 1 с улицы Гагарина будут направлены на улицу Леонова и далее по маршруту в обратном направлении;

- маршрутки № 1т от остановки «Детская поликлиника № 2» проследуют по улицам Аустрина - Сумской - Северополянской - ФАД М-5 «Урал» - Островной - Гагарина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- маршрутки № 5 с улицы Аустрина поедут по ФАД М-5 «Урал» - Островной - Гагарина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- маршрутки № 27 с улицы Аустрина будут направлены по Компрессорной - Можайского - Сумской - Северополянской - ФАД М-5 «Урал» - Островной - Гагарина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- маршрутки № 40 с ФАД М-5 «Урал» поедут по улицам Островной - Гагарина - Леонова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- маршрутки № 44 с улицы Аустрина будут направлены по Сумской - Северополянской - ФАД М-5 «Урал» - Островной - Гагарина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

«Автобусы маршрута № 165 при отправлении от конечных остановок «Грабово» и «Пенза-1» будут следовать только до ж/д переезда (ул. Литвинова). При необходимости продолжить движение далее по маршруту пассажиры должны будут, выйдя из автобуса, пройти через ж/д переезд и сесть в автобус маршрута № 165, ожидающий на противоположной от ж/д переезда стороне. При предъявлении билета дополнительной оплаты с пассажира не потребуют», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».