25 августа в Пензенской области снова будет дождливо

24.08.2025 | 16:04

В понедельник, 25 августа, пензенцев ждет очередной дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +8...+13 градусов, днем температура поднимется до +15...+20.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 13 метров в секунду.

Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, из-за которой в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

25 августа в народном календаре день Фоти Поветенного. Дождь в этот день обещал короткое бабье лето, а теплая и ясная погода давала надежду, что в лесах будет много белых грибов.