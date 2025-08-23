24 августа в Пензенской области похолодает

23.08.2025 | 15:52

В воскресенье, 24 августа, жителей Пензенской области ожидает ухудшение погоды. Собирающимся на прогулку придется взять с собой зонт.

Как сообщили в Приволжском УГМС, в ночь на последний выходной температура опустится до +13…+18 градусов. В ряде районов области ожидается дождь, гроза, вероятен град.

Утром прогнозируется пасмурная погода, возможен дождь. Термометр покажет +19…+20 градусов.

Днем будет переменная облачность, местами пройдут осадки. Синоптики также обещают грозу и предупреждают о вероятности града. Ветер задует с запада со скоростью 9-14 м/с. Воздух прогреется до +23 градусов.

Ожидается, что из-за холодного фронта, который придет в регион в выходные, погода на предстоящей неделе будет осенней.