В Пензенской области у тысяч людей нашли проблемы с сердцем

17.08.2025 | 14:04

В Пензенском регионе за полгода у 5 333 человек из 313 360 прошедших диспансеризацию выявили нарушения в работе сердца и сосудов.

Как сообщила врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Закатова (ее слова привел региональный минздрав), подобные заболевания - одна из главных причин смертности в России, ими страдает около 50% взрослых людей.

Нередко человек не догадывается о проблемах, а узнает о них на этапе, когда врачи уже не могут помочь. Но существует профилактика: нужно следить за своим весом, уровнем холестерина, артериальной гипертензией, правильно питаться, заниматься физкультурой и отказаться от вредных привычек.

«Людям в возрасте 18-39 лет раз в три года, а старше 40 лет - ежегодно очень важно проходить диспансеризацию, проверять свое здоровье и получать консультацию по коррекции выявленных факторов риска», - предупредили в минздраве.

Ранее в Пензе на Фонтанной площади у четверых человек выявили гепатит С.