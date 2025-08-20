Общество

В больнице № 6 ответили на жалобы о состоянии коечного фонда

Состояние коечного фонда в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина оставляет желать лучшего. Это признали в самом лечебном учреждении.

Представитель медицинской организации откликнулся на жалобу пользователя на странице губернатора во «ВКонтакте», который заявил, что «койки все старые, ушатанные». Кроме того, по словам мужчины, «помыться негде, посетителей не пускают, охрана разговаривает только матерными словами».

В больнице замечание сочли справедливым, отметив, что учреждению уже более 45 лет и оно действительно не в лучшем состоянии.

«Администрация прилагает много усилий по текущему ремонту отделений и обновлению коечного фонда. К сожалению, полностью заменить весь инвентарь в такой крупной многопрофильной больнице сразу невозможно, поэтому работы ведутся согласно внутреннему графику.

Что касается хамского поведения сотрудников охранной службы, то с ними регулярно проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правила вежливого общения с посетителями», - говорится в ответе.

