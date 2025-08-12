Сетевое издание|18+|Вторник|12 авг 2025|13:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |

Общество

В больнице № 6 установили новые наркозные аппараты

Печать
Telegram

В больнице № 6 имени Г. А. Захарьина появилось новое оборудование для наркоза. Его разместили в отделении анестезиологии и реанимации.

Всего два аппарата - «Орфей-М» и МАИА-01. Они отечественного производства. На устройства потратили 6 млн рублей из областного бюджета.

В больнице № 6 установили новые наркозные аппараты

«Орфей-М» позволяет проводить ингаляционную анестезию как взрослым, так и детям, в том числе с массой тела от 2 кг. Установка оснащена многоуровневой системой безопасности и мониторинга всех параметров дыхания, благодаря которому анестезиолог может полностью контролировать состав смеси газообразных элементов и соединений на вдохе и на выдохе», - сообщили в региональном минздраве.

В больнице № 6 установили новые наркозные аппараты

МАИА-01 одновременно работает как ИВЛ, он позволяет проводить наркоз и следить за дыхательной смесью. Это помогает получать точные сведения о том, как проходит анестезия.

Аппараты распределили между первым и вторым операционными блоками.

«На данный момент все 14 операционных полностью укомплектованы современным оборудованием», - рассказали в министерстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте