В больнице № 6 установили новые наркозные аппараты

12.08.2025 | 12:07

В больнице № 6 имени Г. А. Захарьина появилось новое оборудование для наркоза. Его разместили в отделении анестезиологии и реанимации.

Всего два аппарата - «Орфей-М» и МАИА-01. Они отечественного производства. На устройства потратили 6 млн рублей из областного бюджета.

«Орфей-М» позволяет проводить ингаляционную анестезию как взрослым, так и детям, в том числе с массой тела от 2 кг. Установка оснащена многоуровневой системой безопасности и мониторинга всех параметров дыхания, благодаря которому анестезиолог может полностью контролировать состав смеси газообразных элементов и соединений на вдохе и на выдохе», - сообщили в региональном минздраве.

МАИА-01 одновременно работает как ИВЛ, он позволяет проводить наркоз и следить за дыхательной смесью. Это помогает получать точные сведения о том, как проходит анестезия.

Аппараты распределили между первым и вторым операционными блоками.

«На данный момент все 14 операционных полностью укомплектованы современным оборудованием», - рассказали в министерстве.