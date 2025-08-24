Стало известно, когда заполнят Галерею почета в сквере Ермина

24.08.2025 | 15:21

В Пензе новую Галерею почета работников транспорта, установленную в сквере Ермина, торжественно откроют 20 ноября. Мероприятие приурочат к профессиональному празднику, сообщили в региональном минстрое.

На доске разместят названия 10 организаций и имена 20 лучших работников.

«Они же в прошлые годы были вне нашего министерства, а теперь им привилегии», - отметил председатель общественного совета при минстрое Виктор Галкин.

Рядом расположенные галереи обшили металлом, чтобы привести к единому стилю.

В 2024 году в Пензенской области два министерства изменили названия и полномочия, а сфера общественного транспорта перешла от одного к другому.

Министерство строительства и дорожного хозяйства стало носить наименование министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Министерство цифрового развития, транспорта и связи было переименовано в министерство цифрового развития и связи.