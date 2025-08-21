Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|12:59
Общество

Юные пензенцы будут восстанавливать здоровье на новых тренажерах

В Пензе для дневного стационара детской поликлиники № 2 закупили 4 комплексные системы для восстановления здоровья юных горожан.

Среди поступившего оборудования - реабилитационный тренажер «Орторент» с беговой дорожкой и механическим поднятием поручней. На нем будут заниматься пациенты с нарушением опорно-двигательного аппарата или долго соблюдавшие постельный режим.

Появился и электротренажер «Брусья-лестница», он имитирует подъем по лестнице и используется для занятий по лечебной физкультуре, цель которых - активизировать моторные навыки и научить держать равновесие после неврологических заболеваний, травм и операционного вмешательства.

Юные пензенцы будут восстанавливать здоровье на новых тренажерах

Для восстановления работоспособности верхних и нижних конечностей для дневного стационара приобрели велоэргометр «Орторент Вело» и велотренажер «Орторент Мото».

Юные пензенцы будут восстанавливать здоровье на новых тренажерах

«Занятия на аппаратах способствуют правильной работе сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем. Специальные встроенные датчики помогают с легкостью настроить тренажеры индивидуально для каждого пациента», - сообщили в областном минздраве.

Стоимость оборудования - 6,5 млн рублей. Деньги выделили из регионального бюджета.

Новое реабилитационное направление в поликлинике начнет функционировать после процедуры лицензирования. Курсы восстановительного лечения пациенты будут проходить при участии квалифицированного врача-реабилитолога, а также специалистов по физиотерапии и лечебной физкультуре.

Источник — фото минздрава
