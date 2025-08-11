Минздрав отверг идею о создании точек доступа Wi-Fi в больницах

11.08.2025 | 14:01

В Министерстве здравоохранения Пензенской области прокомментировали жалобы на отсутствие мобильного интернета в больницах. Одна из пользовательниц подняла этот вопрос на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Почему нет точек доступа Wi-Fi в городских больницах и особенно круглосуточных стационарах? Лекарство найти и заказать, с родственниками связаться как?» - поинтересовалась женщина.

Минздрав напомнил ей, что в стационарных отделениях действует ограничение на использование сотовых, в некоторых местах вывешены таблички с требованием отключить их.

«Это связано с тем, что мобильные телефоны могут создавать помехи в работе медицинского оборудования. Например, реанимация и палаты интенсивной терапии освобождены от телефонов, но это исключительно исходя из соображений покоя самих же пациентов», - подчеркнули в ведомстве.

Пользовательница уточнила, что имела в виду не реанимационные, а обычные палаты круглосуточных стационаров.

«У вас сотрудники палат реанимации, врачи и медсестры операционных бригад - все с телефонами ходят, их что, ограничения не касаются? У вас пациенты лекарствами не обеспечиваются, миллион раз сталкивалась, когда врачи говорят нести препараты из дома! Или покупать! Где их взять, если в больнице отсутствуют? Как купить, если мобильный интернет не работает?» - возмутилась пензячка.

В минздраве на это заявление ответили так: «В медицинских учреждениях главное - это лечение и забота о каждом пациенте. Все остальное, например Wi-Fi, - это приятное дополнение, которое помогает сделать пребывание в больнице более комфортным».

Ранее стало известно, что в Пензе приступили к разворачиванию общественных точек доступа на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в сквере Славы, Комсомольском парке, Детском парке, в районе планетария, на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, привокзальная площадь станции Пенза-I, автовокзал).