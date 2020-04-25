Общество

Губернатор еще раз прокомментировал просьбу отменить оплату ЖКУ

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Отменять оплату жилищно-коммунальных услуг в Пензенской области не будут. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии в Instagram в субботу, 25 апреля.

«У региона нет полномочий по отмене платежей, потому что договор заключается с поставщиком. Ни один регион Российской Федерации не имеет таких полномочий, и ни один этого не сделал», - высказался губернатор.

Аналогичную просьбу Иван Белозерцев комментировал 8 апреля, также во время прямой линии в Instagram.

«Я не могу отменить оплату ЖКХ. Ни в одном регионе она не отменена - это не функция субъекта. Мы проговорили с руководителями поставщиков ресурсов, чтобы не начисляли пени. Это все, что мы можем сделать», - заявил глава региона.

Он пояснил, что при освобождении от платы власть должна будет компенсировать поставщикам недополученную выручку, что связано с миллиардными затратами, а таких денег в бюджете сейчас нет.

«Нужно учитывать, что сегодня снизились поступления в бюджет, а чтобы кому-то что-то отдать, надо где-то взять. Если нет поступлений, откуда возьмешь?» - высказывался Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не вздумайте отменять попам оплату ЖКУ, по просьбе Гундяева.

Гость||

У таких миллиардеров,как ты можно взять например.Оставить ровно столько сколько реально заработал,а остальное конфисковать, в бюджет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а чтобы кому-то что-то отдать, надо где-то взять. Если нет поступлений, откуда возьмешь?» - высказывался Иван Белозерцев.
А вот у РПЦ сейчас нет поступлений,как они коммуналку будут оплачивать?

Гость||

Правильно сказал, и спорить нечего!

Гость||

А чем ЖКх отличается о ЖКу? А аванс от праванса.

Гость||

Надо взять у чинков и депутатов, экспроприировать экспроприаторов, там столько средств поступит в бюджет, что год можно людям жкх не платить! А они к народу ближе будут, прочувствуют реальное положение населения! А то ишь, жируют рядом с голодающими!

Гость||

А нам где деньги взять на оплату ЖКУ? Не работаем, зарплату не получаем, уже коронавирус не так страшен, как отсутствие денег и нормальной жизни!

Гость||

Эти поставщики ресурсов накручивают цены не мерянно, они за услуги по поставке берут в разы больше, чем за сам ресурс

Гость||

Пусть снижают цены за жкх, а посредникам вообще не платить, только напрямую за ресурсы!

Гость||

Пусть снижают цены за жкх, а посредникам вообще не платить, только напрямую за ресурсы!

Гость||

Платить или не платить вопрос конечно интересный, а еще интересней откуда такие тарифы берутся? Почему открыто грабят народ и никто грабителей не останавливает, и не изолирует их от общества?.

Имя: Гость
Комментарий:

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