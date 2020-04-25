Губернатор еще раз прокомментировал просьбу отменить оплату ЖКУ

25.04.2020 | 11:53

Отменять оплату жилищно-коммунальных услуг в Пензенской области не будут. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии в Instagram в субботу, 25 апреля.

«У региона нет полномочий по отмене платежей, потому что договор заключается с поставщиком. Ни один регион Российской Федерации не имеет таких полномочий, и ни один этого не сделал», - высказался губернатор.

Аналогичную просьбу Иван Белозерцев комментировал 8 апреля, также во время прямой линии в Instagram.

«Я не могу отменить оплату ЖКХ. Ни в одном регионе она не отменена - это не функция субъекта. Мы проговорили с руководителями поставщиков ресурсов, чтобы не начисляли пени. Это все, что мы можем сделать», - заявил глава региона.

Он пояснил, что при освобождении от платы власть должна будет компенсировать поставщикам недополученную выручку, что связано с миллиардными затратами, а таких денег в бюджете сейчас нет.

«Нужно учитывать, что сегодня снизились поступления в бюджет, а чтобы кому-то что-то отдать, надо где-то взять. Если нет поступлений, откуда возьмешь?» - высказывался Иван Белозерцев.