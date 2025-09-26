Жители Пензенской области будут платить за капремонт в новый срок

26.09.2025 | 10:31

В Пензенской области изменили срок внесения платы за капремонт. Соответствующее постановление рассмотрели на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 26 сентября.

С 1 марта 2026 года квитанции будут приходить не позднее 5-го числа. Рассчитаться придется до 15-го.

Сейчас предельный срок внесения платы за капремонт - до 25-го числа.

В России с 1 марта следующего года вводится единый срок внесения платы за коммунальные услуги - ежемесячно до 15-го числа. Платежные документы должны будут приходить не позднее 5-го.

По мнению специалистов, нововведение поможет бороться с должниками и обеспечит стабильность системы ЖКХ.