В Пензе в первую санитарную пятницу собрали 100 куб. м мусора

19.09.2025 | 19:38

В Пензе подвели итоги первой санитарной пятницы. Уборку территорий провели в рамках месячника по благоустройству.

В мероприятии приняли участие муниципальные служащие, коллективы организаций и предприятий, сотрудники бюджетных учреждений, управляющих компаний.

«Проводили санитарную уборку, очищали фасады от незаконных надписей, приводили в порядок зеленые зоны, дворы, контейнерные площадки», - рассказал в пятницу, 19 сентября, на своих страницах в соцсетях глава Пензы Олег Денисов.

Было собрано около 100 куб. м мусора. Главам районов города поручили проконтролировать своевременный вывоз мешков.

Месячник по благоустройству стартовал в регионе 15 сентября. Он продлится до 11 октября, на эту же дату запланирован субботник.