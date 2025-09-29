Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|11:20
Криминал

Пензячка перевела мошенникам 6 млн рублей, взятые у родителей

23-летняя пензячка приняла звонок от незнакомца и потеряла около 7 млн рублей, большую часть из которых взяла у родителей. Она поверила, что сбережениям семьи грозит опасность.

Девушке позвонил мужчина, представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя пытается оформить кредиты преступник, объявленный в федеральный розыск.

«Я быстрее проверила в интернете, реально ли такой человек есть, который в розыске, оказалось реально», - рассказала пензячка.

Это убедило ее последовать дальнейшим указаниям. Через мобильное приложение горожанка отправила на продиктованный счет 550 000 рублей, чтобы они не достались злоумышленнику.

Пензячка перевела мошенникам 6 млн рублей, взятые у родителей

«Затем ей вновь позвонили и сказали, что под угрозой оказались сбережения ее родителей. Следуя инструкциям звонившего, девушка под предлогом вложения средств под проценты взяла у них 6 млн рублей и также отправила незнакомцу», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пензячка перевела мошенникам 6 млн рублей, взятые у родителей

В последующем она перевела еще 490 000 рублей, полученные в банке якобы для ремонта квартиры, и только спустя месяц поняла, что общалась с мошенником.

Пензячка перевела мошенникам 6 млн рублей, взятые у родителей

«Не совершайте моих ошибок. Я подставила не только себя, но и своих родителей. Будьте внимательны, будьте бдительнее», - отметила жительница Пензы.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
