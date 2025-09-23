Сетевое издание|18+|Вторник|23 сен 2025|15:53
Экономика

С 1 октября часть пособий начнут выплачивать в цифровых рублях

С 1 октября в России начнется внедрение цифрового рубля. Это третья форма денег, которая существует в виде кода на цифровой платформе.

Закон о поэтапном внедрении этого вида рубля подписан Президентом РФ в июле 2025 года, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно ему, с 1 октября механизм начнут использовать для части федеральных расходов и отдельных социальных пособий.

С 1 января 2026 года в цифровых рублях планируют делать любые выплаты из федерального бюджета. Речь идет о пенсиях, стипендиях, пособиях, зарплатах бюджетников. В 2027-м такая форма денег появится в региональных выплатах, системах внебюджетных фондов.

Таким образом, по мере готовности инфраструктуры практически все государственные платежи будут осуществлять в цифровых деньгах.

Гражданам предложат выбор: получать пособия или зарплату по новому механизму или в обычных рублях. Все привычные людям способы поступления средств сохранят.

Новый вид денег будет перечисляться на цифровой кошелек и храниться там. Потратить электронные рубли можно через банковское приложение на оплату товаров и услуг. Также разрешено перевести средства другому человеку.

Магазины и сервисы станут принимать такую оплату через QR-код или приложение.

Цифровой рубль нельзя снять наличными, ведь он существует в электронной форме. Однако можно быстро и без комиссии перевести его на обычный счет, а затем получить деньги через банкомат.

Аналогично пополняется цифровой кошелек – на него переводятся обычные рубли.

Цифровые деньги не обнуляются, не сгорают и не исчезают, если отключен интернет или телефон. Они хранятся на цифровой платформе Центрального банка РФ.

