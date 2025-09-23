В Пензенской области хотят перенести срок оплаты за капремонт

23.09.2025 | 09:10

В Пензенской области собираются изменить срок внесения платы за капремонт. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального Законодательного собрания.

Сейчас предельный срок внесения платы за капремонт - до 25-го числа. После вступления в силу закона (1 марта 2026 года) квитанции будут приходить не позднее 5-го. Рассчитаться придется до 15-го числа.

Изменения планируется принять на очередной сессии регионального парламента, которая состоится в пятницу, 26 сентября.

В России с 1 марта следующего года вводится единый срок внесения платы за коммунальные услуги - ежемесячно до 15-го числа. Платежные документы должны будут приходить не позднее 5-го числа.

По мнению специалистов, нововведение поможет бороться с должниками и обеспечит стабильность системы ЖКХ.