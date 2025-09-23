Пензенцы могут расстаться с накопленной мелочью

23.09.2025 | 12:36

В Пензенской области, как и по всей России, стартовала акция «Монетная неделя», сообщили в Центробанке РФ.

С 22 сентября по 4 октября жителям региона предлагают обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги. Полученную сумму можно зачислить на свой счет.

Обмен произведут как в банковских отделениях, так и в магазинах - участниках акции. Адреса, по которым можно принести монеты, представлены по ссылке.

Для обмена необходимо заранее распределить мелочь по номиналу.

«Монетная неделя» проводится в стране регулярно. Так, в 2025-м акция проводилась в апреле. По данным экспертов, с 7-го по 19-е число россияне принесли более 51 млн монет на сумму 242 млн рублей.