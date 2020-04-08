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Общество | Губернатор ответил на предложение об отмене оплаты услуг ЖКХ

08.04.2020|11:12
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В среду, 8 апреля, во время прямой линии с подписчиками в Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о том, можно ли отменить оплату услуг ЖКХ из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Я не могу отменить ЖКХ. Ни в одном регионе эта плата не отменена. Это не функция субъекта. Мы проговорили с руководителями поставщиков ресурсов, чтобы не начисляли пени. Это все, что мы можем сделать», - заявил глава региона.

Он пояснил, что при освобождении от платы власть должна будет компенсировать поставщикам недополученную выручку, это связано с миллиардными затратами, а таких денег в бюджете сейчас нет.

«Нужно учитывать, что сегодня снизились поступления в бюджет, а чтобы кому-то что-то отдать, надо где-то взять. А если нет поступлений, откуда возьмешь? Этот вопрос не рассматривается даже на уровне Российской Федерации», - заключил Иван Белозерцев.

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Гость|08.04.2020 11:29|

пустозвон никчемный

Гость|08.04.2020 11:29|

А что может наш губернатор?

Только побывать на призентациях или губами пошлёпать.

Гость|08.04.2020 11:33|

Пусть дальше крышу на даче моет.

Гость|08.04.2020 11:41|

Сегодня он повысил свой антирейтинг в разы !

Гость|08.04.2020 11:42|

На бордюры нашли на новые?

Гость|08.04.2020 11:47|

Если они что-то дадут , то потом отнимут в разы больше , не забыв про себя. Так устроена наша власть . Пусть уж лучше как есть .

Гость|08.04.2020 11:49|

Он пояснил, что при освобождении от платы власть должна будет компенсировать поставщикам недополученную выручку, это связано с миллиардными затратами, а таких денег в бюджете сейчас нет.

А в личных бюджетов жителей есть деньги сидеть неизвестно сколько без работы? Очередное "денег нет, но вы держитесь". Тьфу на него!!!

Гость|08.04.2020 11:50|

Зачем от отмену пеней за коммунальные себе приписывает? Поговорил он, видите ли, с поставщиками ресурсов. Если бы этот вопрос на федеральном уровне не решили, ноль толку было бы от этого разговора.

Гость|08.04.2020 11:51|

penzainform.ru писал(a):

«Нужно учитывать, что сегодня снизились поступления в бюджет, а чтобы кому-то что-то отдать, надо где-то взять. А если нет поступлений, откуда возьмешь? Этот вопрос не рассматривается даже на уровне Российской Федерации», - заключил Иван Белозерцев.
если уже вы задаетесь вопросов где взять, а мы их где возьмем???????????????????????????

Гость|08.04.2020 11:52|

Пусть из бордюрных денег возмёт! На хрен эти бордюры не нужны и без них обойдёмся!

Гость|08.04.2020 11:52|

Да ладно, какие там миллиардные затраты, на з/п дворникам, слесарям прочим сидельцам, уходит 25% не больше от от общей суммы платежей, остальное всё , извини подвинься, ложится в бездонный карман ...различного рода руководителей, прихлебателей и прочих с ложкой стоящих.

Гость|08.04.2020 12:11|

Вы не Африка чтобы вам долги прощать...

Гость|08.04.2020 12:12|

Гость писал(a):

Да ладно, какие там миллиардные затраты, на з/п
налоги прибавь и получишь

Гость|08.04.2020 12:15|

Если бы в стране были достойные зарплаты и у людей была бы возможность откладывать и копить деньги, то можно было бы просидеть месяц без зарплаты и работы. Но в стране большая часть населения перебивается от получки до получки, и вынужденный просто в месяц никто не компенсирует, кроме слов чиновников из экранов? Чем тогда платить за ЖКХ? А тарифы итак задраны, они в течении десятков лет "собирали" с населения, пришло время платить по счетам и дать людям во время самоизоляции пожить без оплаты ЖКХ. Почему население должно в это сложное время поддерживать толстосумов от ЖКХ?

Гость|08.04.2020 12:24|

Пока этот тут, о достойных з/п можете не вспоминать и не заикаться. Тут реформатор Столыпин не разберется, сколько всего нагородили за 20лет, тут годы понадобятся , чтоб разгрести старое, а потом уж только за новое устройство экономики браться.

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Имя: Гость
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