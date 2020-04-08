08.04.2020 | 11:12

В среду, 8 апреля, во время прямой линии с подписчиками в Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о том, можно ли отменить оплату услуг ЖКХ из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Я не могу отменить ЖКХ. Ни в одном регионе эта плата не отменена. Это не функция субъекта. Мы проговорили с руководителями поставщиков ресурсов, чтобы не начисляли пени. Это все, что мы можем сделать», - заявил глава региона.

Он пояснил, что при освобождении от платы власть должна будет компенсировать поставщикам недополученную выручку, это связано с миллиардными затратами, а таких денег в бюджете сейчас нет.

«Нужно учитывать, что сегодня снизились поступления в бюджет, а чтобы кому-то что-то отдать, надо где-то взять. А если нет поступлений, откуда возьмешь? Этот вопрос не рассматривается даже на уровне Российской Федерации», - заключил Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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