Губернатор сообщил об отправке гуманитарной помощи в Белгород

Из Пензы в Белгород ушла вторая партия гуманитарной помощи, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В ее состав вошли обогреватели.
29 сентября глава региона, узнав о ракетном обстреле Белгорода, созвонился с губернатором Вячеславом Гладковым и спросил, какая помощь требуется в первую очередь.
«Атака вызвала ряд коммунальных аварий. Оперативно сформировали гуманитарный груз для белгородцев. Сегодня (29 сентября. - Прим. ред.) отправляем первую партию масляных радиаторов, которые поступят в больницы и социальные учреждения. Вторая партия уедет к нуждающимся в помощи людям еще через пару дней. Всего доставим более тысячи обогревателей», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
Первый груз прибыл в Белгород 30 сентября. К этому дню в жилых домах и учреждениях восстановили подачу электричества.
Вторую партию отправили 1 октября, до места назначения ее доставят сотрудники МЧС.
«Белгородцы всегда могут рассчитывать на поддержку пензенцев», - подчеркнул Олег Мельниченко.