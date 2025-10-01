Общество

Губернатор сообщил об отправке гуманитарной помощи в Белгород

Из Пензы в Белгород ушла вторая партия гуманитарной помощи, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В ее состав вошли обогреватели.

29 сентября глава региона, узнав о ракетном обстреле Белгорода, созвонился с губернатором Вячеславом Гладковым и спросил, какая помощь требуется в первую очередь.

«Атака вызвала ряд коммунальных аварий. Оперативно сформировали гуманитарный груз для белгородцев. Сегодня (29 сентября. - Прим. ред.) отправляем первую партию масляных радиаторов, которые поступят в больницы и социальные учреждения. Вторая партия уедет к нуждающимся в помощи людям еще через пару дней. Всего доставим более тысячи обогревателей», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Первый груз прибыл в Белгород 30 сентября. К этому дню в жилых домах и учреждениях восстановили подачу электричества.

Вторую партию отправили 1 октября, до места назначения ее доставят сотрудники МЧС.

«Белгородцы всегда могут рассчитывать на поддержку пензенцев», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
