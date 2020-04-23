В Пензенской области 454 койки обеспечили подачей кислорода

23.04.2020 | 08:13

В 5 медицинских учреждениях Пензенской области развернуто 1 025 инфекционных коек, предназначенных для приема пациентов в условиях пандемии коронавируса. Это в полтора раза превышает норматив, рассчитанный для региона Минздравом РФ (652 койки).

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам совещания, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел с руководителями субъектов Российской Федерации.

«Нам многое пришлось делать в «ручном» режиме. Работа проведена колоссальная, в том числе по оснащению оборудованием больниц», - пояснил губернатор Иван Белозерцев.

По данным на среду, 22 апреля, к кислороду подключены 454 койки (рекомендованное количество - 456).

«Дополнительно в учреждениях здравоохранения проводятся работы по подключению к централизованной подаче кислорода 895 коек», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, до конца недели в пензенские учреждения здравоохранения поступит 67 аппаратов искусственной вентиляции легких.

В начале года правительство РФ выделило регионам 33 миллиарда рублей на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях. 17 апреля субъектам РФ направили дополнительно более 32 миллиардов. Пензенская область получила 304 млн. Средства могут быть также использованы на установку медоборудования и закупку средств индивидуальной защиты для медработников.