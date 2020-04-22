Министр здравоохранения рассказал об оснащении больниц аппаратами ИВЛ

До конца недели в пензенские учреждения здравоохранения поступит 67 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом губернатору Ивану Белозерцеву доложил министр здравоохранения области Александр Никишин во вторник, 21 апреля.
По его словам, федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии передал в госпиталь ветеранов войн 20 аппаратов. Кроме того, в режиме ожидания находятся реаниматологи центра, готовые в любой момент оказать помощь своим коллегам.
Сейчас в Пензе в развернуто 1 025 коек для больных с CОVID-2019. Продолжается оснащение их кислородным оборудованием и аппаратами ИВЛ. В частности, в больнице КИМ благодаря строительству резервной станции до конца недели кислородом будет обеспечено 205 коек в дополнение к уже имеющимся 65.
Губернатор поставил задачу довести количество обеспеченных кислородом коек до 600-800 вместо 456 положенных по плану, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
«Бороться за жизнь и здоровье человека мы должны независимо от его возраста, но когда речь идет о представителях старшего поколения с коронавирусной инфекцией, ситуация осложняется и возрастом, и наличием хронических заболеваний», - отметил Иван Белозерцев.
По последним данным, на ИВЛ находятся двое пациентов, инфицированных коронавирусом. Одному из них 78 лет, другому - 90. Их состояние оценивается как тяжелое.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Что то как то скромно, ну пусть сейчас в городе живых осталось 450 000 т человек, это penzainform.ru писал(a):иpenzainform.ru писал(a):безумно мало. Или реальное число местно черни уже и до 400 000 не дотягивает в реальности ?