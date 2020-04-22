Общество

Министр здравоохранения рассказал об оснащении больниц аппаратами ИВЛ

Печать

До конца недели в пензенские учреждения здравоохранения поступит 67 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом губернатору Ивану Белозерцеву доложил министр здравоохранения области Александр Никишин во вторник, 21 апреля.

По его словам, федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии передал в госпиталь ветеранов войн 20 аппаратов. Кроме того, в режиме ожидания находятся реаниматологи центра, готовые в любой момент оказать помощь своим коллегам.

Сейчас в Пензе в развернуто 1 025 коек для больных с CОVID-2019. Продолжается оснащение их кислородным оборудованием и аппаратами ИВЛ. В частности, в больнице КИМ благодаря строительству резервной станции до конца недели кислородом будет обеспечено 205 коек в дополнение к уже имеющимся 65.

Губернатор поставил задачу довести количество обеспеченных кислородом коек до 600-800 вместо 456 положенных по плану, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«Бороться за жизнь и здоровье человека мы должны независимо от его возраста, но когда речь идет о представителях старшего поколения с коронавирусной инфекцией, ситуация осложняется и возрастом, и наличием хронических заболеваний», - отметил Иван Белозерцев.

По последним данным, на ИВЛ находятся двое пациентов, инфицированных коронавирусом. Одному из них 78 лет, другому - 90. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Что то как то скромно, ну пусть сейчас в городе живых осталось 450 000 т человек, это penzainform.ru писал(a):

67 аппаратов
иpenzainform.ru писал(a):
будет обеспечено 205 коек в дополнение к уже имеющимся 65.
безумно мало. Или реальное число местно черни уже и до 400 000 не дотягивает в реальности ?

Гость||

Лучше бы бросили силы на онко больных их в сотни раз больше !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте