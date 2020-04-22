Министр здравоохранения рассказал об оснащении больниц аппаратами ИВЛ

22.04.2020 | 12:40

До конца недели в пензенские учреждения здравоохранения поступит 67 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом губернатору Ивану Белозерцеву доложил министр здравоохранения области Александр Никишин во вторник, 21 апреля.

По его словам, федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии передал в госпиталь ветеранов войн 20 аппаратов. Кроме того, в режиме ожидания находятся реаниматологи центра, готовые в любой момент оказать помощь своим коллегам.

Сейчас в Пензе в развернуто 1 025 коек для больных с CОVID-2019. Продолжается оснащение их кислородным оборудованием и аппаратами ИВЛ. В частности, в больнице КИМ благодаря строительству резервной станции до конца недели кислородом будет обеспечено 205 коек в дополнение к уже имеющимся 65.

Губернатор поставил задачу довести количество обеспеченных кислородом коек до 600-800 вместо 456 положенных по плану, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«Бороться за жизнь и здоровье человека мы должны независимо от его возраста, но когда речь идет о представителях старшего поколения с коронавирусной инфекцией, ситуация осложняется и возрастом, и наличием хронических заболеваний», - отметил Иван Белозерцев.

По последним данным, на ИВЛ находятся двое пациентов, инфицированных коронавирусом. Одному из них 78 лет, другому - 90. Их состояние оценивается как тяжелое.