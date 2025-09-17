В с. Махалино обновили отделение врачебной амбулатории

17.09.2025 | 17:23

В селе Махалино Кузнецкого района отремонтировали отделение сестринского ухода врачебной амбулатории.

Работы велись несколько месяцев, специалисты обновили не только внутреннюю отделку помещений, но и инженерные коммуникации: системы водоснабжения и отопления, электропроводку.

«Особое внимание было уделено созданию удобной и функциональной среды для работы медицинского персонала», - отметили в региональном минздраве.

В отремонтированных помещениях уже идет прием пациентов.

Главный врач Кузнецкой ЦРБ Алексей Потапов подчеркнул, что новая обстановка благоприятно влияет на качество оказываемой медицинской помощи.