Пензенских педагогов поблагодарили за высокий уровень организации обучения

16.04.2020 | 14:19

В четверг, 16 апреля, министр образования Пензенской области опубликовал на своей странице в Instagram пост благодарности учителям, причем не только от своего имени.

«В министерство образования стали поступать благодарности в адрес педагогов от имени родителей. Горжусь, что наши педагоги смогли на достойном уровне организовать учебный процесс в дистанционной форме. И от всей души благодарю их за нелегкий труд, а также всех родителей за понимание и помощь», - написал руководитель ведомства в соцсети.

Школьники перешли на дистанционное обучение 6 апреля, перед этим педагогам пришлось освоить новые практики организации учебного процесса.

13 апреля зампред областного правительства Олег Ягов сообщил, что из-за сложностей длительность уроков сокращена до 20-30 минут. По его словам, в первые два-три дня были проблемы, но к концу недели работа более или менее наладилась.

«Устали и учителя, и особенно дети, и родители вместе с ними», - констатировал губернатор Иван Белозерцев, призвавший педагогов не доходить до фанатизма при рассылке заданий.

Дистанционное обучение продлится до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что для многих пензенских родителей дистанционное обучение стало настоящим испытанием. Как свидетельствуют отзывы на форумах и в соцсетях, во многих случаях учебный процесс свелся к самостоятельному изучению тем. Детей оповещают, что нужно прочитать в учебнике и сделать письменно, а потом фотографии выполненных заданий они отсылают учителю по электронной почте.