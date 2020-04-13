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Учеба

Школьников хотят снабжать бывшими в употреблении компьютерами

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В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба зашла речь о проблемах с дистанционным обучением школьников в Пензенской области.

«Устали и учителя, и особенно дети, и родители вместе с ними», - констатировал губернатор Иван Белозерцев.

Зампред правительства Олег Ягов согласился и уточнил, что из-за сложностей длительность уроков сокращена до 20-30 минут. Он признал, что в первые два-три дня были проблемы, но к концу недели, по его словам, работа более или менее наладилась.

Главная проблема, озвучил он, заключается в том, что не во всех семьях есть несколько компьютеров, а это необходимо, когда учатся сразу несколько детей, да еще родители работают на удаленке. 1 445 детей и вовсе не имеют технических устройств.

Министр образования области Александр Воронков в качестве примера решения этой проблемы привел ситуацию в одном из районов: «У ребенка не было техники, школа передала компьютер под расписку. Ничего страшного в этом нет, мы дали на это разрешение».

Иван Белозерцев назвал такое решение правильным и попросил собрать полную информацию по семьям, не имеющим компьютеры, чтобы в будущем постараться обеспечить их ими.

«Мы будем закупать большую партию компьютеров на здравоохранение, министерство образования. Может быть, мы бывшие в употреблении приведем в порядок и передадим в те семьи, где их нет», - предложил глава региона.

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Гость||

В школах компьютеры десятилетней давности, еле дышат, если их ещё и по домам раздать, что потом вернётся?!!

Гость||

Так, под расписку же передадут. Потом вернёте в рабочем состоянии. Прокат же ;) А часть пропьют и тогда возврат по учтённой стоимости.

Гость||

Если в семье трое детей и родители работают на удалёнке нужно 4-5 компов. Интересно куда их в квартире ставить? Плюс на каждый компьютер нужен компьютерный стол и кресло.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Устали и учителя
от чего они устали? печатать с утра в вайбере перечень заданий для родителей?!

Гость||

Опять кто-то сам заработал для себя и своих детей на компьютеры, а кто-то вечно бедный: паёк им надо, комп бесплатно, пособие, льготу!

Гость||

Трусами б/у ещё снабдить.

Имя: Гость
Комментарий:

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