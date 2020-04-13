Школьников хотят снабжать бывшими в употреблении компьютерами

13.04.2020 | 12:31

В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба зашла речь о проблемах с дистанционным обучением школьников в Пензенской области.

«Устали и учителя, и особенно дети, и родители вместе с ними», - констатировал губернатор Иван Белозерцев.

Зампред правительства Олег Ягов согласился и уточнил, что из-за сложностей длительность уроков сокращена до 20-30 минут. Он признал, что в первые два-три дня были проблемы, но к концу недели, по его словам, работа более или менее наладилась.

Главная проблема, озвучил он, заключается в том, что не во всех семьях есть несколько компьютеров, а это необходимо, когда учатся сразу несколько детей, да еще родители работают на удаленке. 1 445 детей и вовсе не имеют технических устройств.

Министр образования области Александр Воронков в качестве примера решения этой проблемы привел ситуацию в одном из районов: «У ребенка не было техники, школа передала компьютер под расписку. Ничего страшного в этом нет, мы дали на это разрешение».

Иван Белозерцев назвал такое решение правильным и попросил собрать полную информацию по семьям, не имеющим компьютеры, чтобы в будущем постараться обеспечить их ими.

«Мы будем закупать большую партию компьютеров на здравоохранение, министерство образования. Может быть, мы бывшие в употреблении приведем в порядок и передадим в те семьи, где их нет», - предложил глава региона.