Школьников хотят снабжать бывшими в употреблении компьютерами

В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба зашла речь о проблемах с дистанционным обучением школьников в Пензенской области.
«Устали и учителя, и особенно дети, и родители вместе с ними», - констатировал губернатор Иван Белозерцев.
Зампред правительства Олег Ягов согласился и уточнил, что из-за сложностей длительность уроков сокращена до 20-30 минут. Он признал, что в первые два-три дня были проблемы, но к концу недели, по его словам, работа более или менее наладилась.
Главная проблема, озвучил он, заключается в том, что не во всех семьях есть несколько компьютеров, а это необходимо, когда учатся сразу несколько детей, да еще родители работают на удаленке. 1 445 детей и вовсе не имеют технических устройств.
Министр образования области Александр Воронков в качестве примера решения этой проблемы привел ситуацию в одном из районов: «У ребенка не было техники, школа передала компьютер под расписку. Ничего страшного в этом нет, мы дали на это разрешение».
Иван Белозерцев назвал такое решение правильным и попросил собрать полную информацию по семьям, не имеющим компьютеры, чтобы в будущем постараться обеспечить их ими.
«Мы будем закупать большую партию компьютеров на здравоохранение, министерство образования. Может быть, мы бывшие в употреблении приведем в порядок и передадим в те семьи, где их нет», - предложил глава региона.
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В школах компьютеры десятилетней давности, еле дышат, если их ещё и по домам раздать, что потом вернётся?!!