Перечислены типичные ошибки на ЕГЭ-2025 по русскому языку

18.09.2025 | 10:04

Эксперты перечислили самые распространенные ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку 2025 года. На основе их анализа Федеральный институт педагогических измерений разработал методические рекомендации для учителей.

Так, специалисты отметили неспособность многих выпускников перенести освоенные правила и алгоритмы в новую речевую ситуацию - как в орфографии и пунктуации, так и при комплексной работе с текстом.

К примеру, в задании 9 возникли трудности с написанием слова «проск..чу (на лошади)». «Экзаменуемые не смогли соотнести то исключение, которое запомнили («скачу»), и предложенное слово)», - пояснили эксперты.

В задании 10 многие неправильно написали слова «орг..единица» и «об..ндеветь», что связано с непониманием значения слов и отсутствием их в лексиконе.

В задании 13 затруднение вызвало слово «(не)даром»: участники ЕГЭ не смогли определить его значение на основе контекста.

В задании 18 экзаменуемые не справились с расстановкой знаков препинания при вводном слове «впрочем». «По-видимому, слово редко используется в устной речи школьников, не говоря уже о его оформлении на письме», - предположили проверяющие.

В задании 24 возникли трудности с различением причины и следствия, так как выпускники исходили из собственной логики развития событий, а не ориентировались на речевую ситуацию, предложенную автором опорного текста.

Особое внимание эксперты порекомендовали обратить на задания, средний процент выполнения которых в 2025 году снизился более чем на 5% по сравнению с 2024-м:

- задание 2 (лексический анализ слова) базового уровня сложности - снижение с 74% до 62%;

- задание 3 (функциональная стилистика) повышенного уровня - с 47% до 31%;

- задание 5 (лексические нормы, паронимы) - с 71% до 64%;

- задание 9 (правописание гласных и согласных в корне) базового уровня - с 67% до 56%;

- задание 10 (употребление ъ и ь, правописание приставок, буквы ы - и после приставок) базового уровня - с 52% до 47%;

- задание 13 (правописание не и ни) базового уровня - с 57% до 46%;

- задание 14 (слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи) базового уровня - с 47% до 40%;

- задание 17 (знаки препинания при обособлении) базового уровня - с 68% до 61%;

- задание 18 (знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями) базового уровня - с 61% до 41%;

- задание 19 (знаки препинания в сложном предложении) базового уровня - с 74% до 55%;

- задание 21 (пунктуационный анализ предложения) повышенного уровня - с 47% до 40%;

- задание 22 (основные изобразительно-выразительные средства русского языка) повышенного уровня - с 68% до 53%;

- задание 23 (информационно-смысловая переработка прочитанного текста) базового уровня - с 69% до 64%;

- задание 26 (логико-смысловые отношения между предложениями в тексте) базового уровня - с 59% до 50%.