На обучение в вузы будут принимать с учетом потребности в кадрах

20.09.2025 | 11:46

Правительство РФ постановило определять контрольные цифры приема в вузы с учетом потребностей экономики страны. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Контрольные цифры приема - это количество бюджетных мест, на которые идет набор по разным направлениям подготовки и формам обучения. При расчете числа студентов, которых нужно подготовить, учтут потребности работодателей в специалистах с высшим образованием, а также информацию от центров занятости.

Ранее кабмину предоставили полномочия регулировать объемы платного приема на обучение в вузы с учетом потребностей экономики. Закон уже принят.

Теперь правительство страны будет определять перечень специальностей и направлений подготовки, который соответствует задаче обеспечить технологическую независимость и лидерство России.

В данный момент актуальным признано обучение специалистов инженерного профиля. Также в стране не хватает кадров в системах здравоохранения и образования.