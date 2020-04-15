Общество

В Пензенской области приезжих обязали соблюдать самоизоляцию

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Граждан, въезжающих в Пензенскую область из других регионов Российской Федерации, обязали соблюдать 14-дневную самоизоляцию на дому. Соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора о режиме повышенной готовности во вторник, 14 апреля.

Меру ввели, чтобы предотвратить новые случаи завоза коронавирусной инфекции в Пензенскую область.

Находиться в изоляции должны будут только те, кто приехал с зараженных территорий. По данным на утро среды, 15 апреля, это почти все субъекты РФ (кроме Алтая и Чукотки).

Кроме того, находиться в изоляции по-прежнему обязаны люди, прибывшие из-за рубежа.

Ранее губернатор Иван Белозерцев посоветовал жителям Пензенской области «не приглашать никого к себе в гости, если в этом нет острой необходимости».

«Самим никуда не ехать. Находиться дома в строгой изоляции», - подчеркнул глава региона.

Один из фактов завоза в Пензенскую область коронавирусной инфекции зарегистрирован в Заречном. Там диагноз поставили женщине из Москвы, приехавшей в гости к матери.

По данным на 14 апреля, в Пензенской области числится 84 зараженных, 1 умерший и 1 выздоровевший. Среди заболевших - дети в возрасте 4 и 9 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну приезжие будут соблюдать самоизоляцию, а те к кому приехали они и контактирующие с ними, что будут соблюдать?

Гость||

Центры контроля и предупреждения заболеваний в США (CDC) опубликовали толковую таблицу, характеризующую ситуацию с COVID-19 в США. Разбивка сделана почти идеально. Показаны данные по общей смертности, смертности с параллельным наличием коронавируса (смертность С коронавирусом вне зависимости от причинной связи), смерти от пневмонии всех этиологий кроме COVID-19, а также пневмонии с COVID-19 (это и есть то, что ближе всего относится к смерти ОТ коронавируса), а также смертность от гриппа. Все в масштабах всей популяции. Почти идеально? Чтобы было идеально совсем, следует дать архивные данные и разбивку хотя бы по штатам. Но пока спасибо хоть за это

Гость||

- 0.68% от общей смертности

- 0.0013% от численности популяции

- в 1.5 раза меньше, чем от гриппа

- в 10 раз меньше, чем от пневмонии других этиологий.

Гость||

Если проводить медицинские аналогии, позиция ВОЗ сейчас спровоцировала цитокиновый шторм в масштабе целых государств! Эта нерациональная, чудовищно преувеличенная реакция, подобна гипериммунному ответу, по-настоящему уничтожающего организм, который столкнулся с инфекцией умеренной опасности. Это очень печальная история, и очень печально что даже наша страна идёт на поводу этого психоза

Гость||

Надеюсь все же хватит смелости и ума разобраться в этом вопросе и понять, что никаких гипертрофированных мер не надо, не надо жестких карантинов, не надо остановки и разрушения экономики, достаточно умеренной индивидуальной самоизоляции, упрощенного выхода на больничный, чтобы по улицам не ходили болеющие люди, элементарных правил гигиены и предупреждения респираторных заболеваний. Причём это все стоит применять и к «обычному» гриппу и ОРЗ!Болеющим людям стоит носить маски, чтобы не заражать окружающих. Прогулки на свежем воздухе, полноценная правильная пища, здоровый образ жизни. А не всеобщее затворничество на фоне переедания, злоупотребления алкоголем, психоза и ничегонеделания, под треск разрушающейся экономики, обрушения социальных связей и нарастания махровой полицейщины и лицемерия, будто цитируемой из Оруэлла...

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