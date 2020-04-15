В Пензенской области приезжих обязали соблюдать самоизоляцию

Граждан, въезжающих в Пензенскую область из других регионов Российской Федерации, обязали соблюдать 14-дневную самоизоляцию на дому. Соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора о режиме повышенной готовности во вторник, 14 апреля.
Меру ввели, чтобы предотвратить новые случаи завоза коронавирусной инфекции в Пензенскую область.
Находиться в изоляции должны будут только те, кто приехал с зараженных территорий. По данным на утро среды, 15 апреля, это почти все субъекты РФ (кроме Алтая и Чукотки).
Кроме того, находиться в изоляции по-прежнему обязаны люди, прибывшие из-за рубежа.
Ранее губернатор Иван Белозерцев посоветовал жителям Пензенской области «не приглашать никого к себе в гости, если в этом нет острой необходимости».
«Самим никуда не ехать. Находиться дома в строгой изоляции», - подчеркнул глава региона.
Один из фактов завоза в Пензенскую область коронавирусной инфекции зарегистрирован в Заречном. Там диагноз поставили женщине из Москвы, приехавшей в гости к матери.
По данным на 14 апреля, в Пензенской области числится 84 зараженных, 1 умерший и 1 выздоровевший. Среди заболевших - дети в возрасте 4 и 9 лет.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Ну приезжие будут соблюдать самоизоляцию, а те к кому приехали они и контактирующие с ними, что будут соблюдать?