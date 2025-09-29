В пензенские колонии поступило новое швейное оборудование

В пензенские исправительные колонии поступило новое швейное оборудование из Мордовии - 49 современных машин.
Местные специалисты тщательно проверили технику и убедились, что вся она соответствует производственным стандартам и полностью готова к эксплуатации.
«Благодаря полученному оборудованию появится возможность создать дополнительные рабочие места для осужденных. Это положительно скажется на процессе их трудовой адаптации и профессиональной подготовки», - отметили в областном УФСИН РФ.
Летом 2025 года в Пензе 19 осужденных сдали квалификационный экзамен на швею и получили документы об образовании.
Обучение длилось 3 месяца. За это время участники курса смогли узнать о технологии производства, устройстве швейных машин, методах раскроя, пошива и способах устранения дефектов.