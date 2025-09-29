В Пензенской области ожидаются заморозки до -5 градусов

29.09.2025 | 11:25

В ближайшие ночи в Пензенской области ожидаются заморозки. О минусовых температурах предупредили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на вторник, 30 сентября, и среду, 1 октября, заморозки прогнозируются по всей территории региона.

В ночь на 2 октября они ожидаются местами.

Столбики термометров будут опускаться до 0...-5 градусов.

Год назад в это время ночные температуры были значительно выше: +7...+12. Ориентируясь на прогнозы синоптиков, отопительный сезон в 2025-м в Пензе начали рано - 25 сентября (в 2024-м он стартовал 9 октября).