Пензенцы могут присоединиться к сбору желудей

29.09.2025 | 09:16

Жители Пензенской области могут принять участие в акции по сбору желудей дуба черешчатого и тем самым помочь с восстановлением лесов в регионе.

«Очень важно собрать качественные желуди! Желуди должны иметь темно-коричневую, блестящую, глянцевую с желтыми прожилками или полностью коричневую окраску. Они тверды и полны, не имеют трещин, отверстий или следов повреждения. Мягкие, продавливающиеся желуди и те, что имеют дырочки, можно сразу выкинуть. Они поражены личинками вредителей или плесенью. Можно раскрыть несколько желудей - мертвые семена внутри черные или серые. Не следует также собирать проросшие, мелкие и желтые желуди», - объяснили в областном минлесхозе.

Перед передачей собранные плоды следует хранить в прохладном сухом месте - бумажном пакете или картонной коробке.

Желуди принимаются в министерстве по адресу: г. Пенза, Лодочный проезд, 10, кабинет 3, телефон для уточнения информации 8 (8412) 628-254.

В прошлом году жители Пензенской области в рамках аналогичной акции собрали 3 569 кг семян дуба.