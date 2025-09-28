29 сентября в Пензенской области будет ветрено

28.09.2025 | 16:03

В понедельник, 29 сентября, в Пензенской области ожидается ветреный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся на 0...+5 градусах. Днем температура поднимется до +13, к вечеру станет прохладнее, до +9.

Ветер подует с востока, местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Осадков не предвидится.

С 27 по 29 сентября на территории региона сохраняется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

29 сентября в народном календаре Ефимия Птичья Костка. В этот день на Руси судили о том, какой окажется зима: гром предвещал малоснежную, яркое солнце - позднюю и мягкую.