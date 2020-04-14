Общество

В Пензе из больницы выписали еще трех пациентов с COVID-19

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Из областного центра спецвидов медицинской помощи выписаны три пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области во вторник, 14 апреля.

«Это хорошая новость, я надеюсь, что с каждым днем выздоровевших будет становиться все больше и больше», - отметил глава региона.

Первую пациентку, жену депутата Законодательного собрания Людмилу Лисину, заразившуюся коронавирусом, выписали 31 марта. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел. 31 марта у Михаила Лисина окончился карантин.

Общее число заболевших в области - 84. Среди них - жители Пензы, Заречного, Кузнецка, Бессоновки, Земетчина, Никольска, Русского Камешкира, Лопатинского, Пензенского, Шемышейского, Городищенского районов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.
Охотно и безоговорочно верится. Зачем же тогда целые подъезды в домах запирать? Тут вон оно как!

Гость||

Почему не озвучиваете правдивую информацию по умершим? Покажите реальную статистику, тогда люди будут сидеть дома. Почему только через прокуратуру можно признать диагноз коронавирус у умерших?

Гость||

Сколько на самом деле умерло?

Гость||

Ну опять(((( Не местные диванные эксперты, так сама (или сам?) пензаинфоом опять про эту лисину вспомнили. И обязательно что от неё никто не заразился. Ведь специально дразнят и бесят народ. Народ, тут мужики до 47 лет есть?

Имя: Гость
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