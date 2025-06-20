В областной больнице внедрили внутрисосудистое УЗИ

20.06.2025 | 09:32

В Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко начали использовать революционную методику помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В практику медучреждения внедрили технологии внутрисосудистого УЗИ. Первое хирургическое вмешательство (коронарную ангиопластику со стентированием в сочетании с внутрисосудистой визуализацией) врачи выполнили 17 июня.

«Данная методика является революционной в области внутрисосудистых вмешательств. Многочисленные клинические исследования доказывают ее пользу, безопасность и эффективность», - отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Алексей Соколов.

Для внутрисосудистого УЗИ используется датчик диаметром приблизительно 0,5 мм. Его помещают внутрь сосуда при стентировании коронарной артерии и получают изображение с высоким разрешением, пояснили в региональном минздраве.

Таким образом врачи могут оценить реальный диаметр сосуда, протяженность поражения, морфологию атеросклеротической бляшки, точнее подобрать стент для восстановления проходимости сосуда.

Катетерная лаборатория больницы полностью оборудована для внедрения новой методики, оснащена необходимыми расходными материалами. Специалисты медучреждения прошли необходимую подготовку на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера.