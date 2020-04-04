04.04.2020 | 10:55

В субботу, 4 апреля, первую пензенскую пациентку, переболевшую коронавирусом, выписали из больницы домой.

«Это большая победа наших врачей. Они ведут борьбу за каждого», - отметила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, женщина здорова, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 гражданина) не заболел.

В Пензенской области первым человеком, у которого медики диагностировали коронавирус, была жена депутата Заксобра Михаила Лисина. Об ее госпитализации стало известно 15 марта. Позднее диагноз подтвердился.

По словам депутата, симптомами болезни стали температура и кашель. Народный избранник утверждал на своей странице в Facebook, что его жена с декабря не выезжала из Пензы. У самого депутата и его сына анализы на коронавирус оказались отрицательными.

Накануне выписки супруги Михаил Лисин написал в посте: «Сегодня, совсем недавно, мне позвонила супруга и сообщила: пришли последние ее тесты, и они отрицательные (как и предпоследние). Завтра ее выписывают и мы забираем ее домой! Спасибо большое всем тем, кто нас поддерживал все это время в сообщениях и по телефону. Огромное спасибо врачам и медперсоналу больницы КИМ. Мы не понаслышке знаем, как им сейчас приходится нелегко. За последние дни больница наполнилась заболевшими и людьми с подозрением на короновирусную инфекцию. И, к сожалению, ситуация ухудшается».

Депутат призвал жителей Пензенской области максимально соблюдать режим самоизоляции и личной гигиены.

«На самом деле сейчас, сегодня, именно от нас с вами зависит, как будет развиваться ситуация дальше», - завершил он свой пост.

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