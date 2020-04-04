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Общество | В Пензе выписали из больницы первую излеченную от коронавируса пациентку

04.04.2020|10:55
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В субботу, 4 апреля, первую пензенскую пациентку, переболевшую коронавирусом, выписали из больницы домой.

«Это большая победа наших врачей. Они ведут борьбу за каждого», - отметила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, женщина здорова, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 гражданина) не заболел.

В Пензенской области первым человеком, у которого медики диагностировали коронавирус, была жена депутата Заксобра Михаила Лисина. Об ее госпитализации стало известно 15 марта. Позднее диагноз подтвердился.

По словам депутата, симптомами болезни стали температура и кашель. Народный избранник утверждал на своей странице в Facebook, что его жена с декабря не выезжала из Пензы. У самого депутата и его сына анализы на коронавирус оказались отрицательными.

Накануне выписки супруги Михаил Лисин написал в посте: «Сегодня, совсем недавно, мне позвонила супруга и сообщила: пришли последние ее тесты, и они отрицательные (как и предпоследние). Завтра ее выписывают и мы забираем ее домой! Спасибо большое всем тем, кто нас поддерживал все это время в сообщениях и по телефону. Огромное спасибо врачам и медперсоналу больницы КИМ. Мы не понаслышке знаем, как им сейчас приходится нелегко. За последние дни больница наполнилась заболевшими и людьми с подозрением на короновирусную инфекцию. И, к сожалению, ситуация ухудшается».

Депутат призвал жителей Пензенской области максимально соблюдать режим самоизоляции и личной гигиены.

«На самом деле сейчас, сегодня, именно от нас с вами зависит, как будет развиваться ситуация дальше», - завершил он свой пост.

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Гость|04.04.2020 11:06|

Пусть все останется на их депутатской и женодепутатской совести. НИКТО НЕ ЗАБОЛЕЛ, НУ И ХОРОШО!

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!

Гость|04.04.2020 11:08|

Лицемеры! Противно читать!

Гость|04.04.2020 11:08|

Ну наконец то, а то с понедельника выписать не монли

Гость|04.04.2020 11:09|

Поздравляю! Интересно, пациент N2, она же Бабуля, захочет на выписку? К "благодарным" соседям...

Гость|04.04.2020 11:11|

penzainform.ru писал(a):

выписали с коронавирусом из больницы домой.

Гость|04.04.2020 11:12|

Гость писал(a):

Поздравляю! Интересно, пациент N2, она же Бабуля, захочет на выписку? К "благодарным" соседям...
Ага, по милости этой полоумной уже 3 подъезда в ее доме на карантине сидят. А сколько еще по всему городу?

Гость|04.04.2020 11:14|

Хоть одна хорошая новость!Спасибо всему мед.персоналу!Храни Господь всех людей!

Гость|04.04.2020 11:17|

И все таки интересно-где и от кого? Молчание их самих и СМИ напрягает. Уж сказали бы что то...

Гость|04.04.2020 11:19|

Гость писал(a):

И все таки интересно-где и от кого?
Да всем ясно что от бабки

Гость|04.04.2020 11:21|

Гость писал(a):

Храни Господь всех людей!
а разве не этот "господь" послал на людей этот вирус?!

Ведь все по его воле.

Хватит сувать своего бога без повода во все новости!

Гость|04.04.2020 11:21|

От кошки. Теперь хоть есть на кого всё валить

Гость|04.04.2020 11:22|

Бедная бабулька! Ее уже полгорода точно ненавидят. Лучшим выходом после выписки будет переезд на другую планету.

Гость|04.04.2020 11:26|

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 4 апреля, первую пензенскую пациентку выписали с коронавирусом из больницы домой.
Это зачем же её с коронавирусом выписали?Надо было без него выписывать! (ПензаИнформ- мастера заголовков!)

Гость|04.04.2020 11:26|

ЛИЦЕМЕРЫ!А бабушка от кого заразилась?Случайно не от 244 гражданина+1ЛИСИНА?Или может бабушка эта за границу ездила?Как хорошо,что эта бабушка под руку попалась,всё на неё спихнули!!!Такое ощущение,что эта бабушка ходила со всеми целовалась,обжималась,слюнями брызгалась,что от неё аж 25 человек заразились...СОВЕСТЬ ТО ИМЕЙТЕ!!!ЛИСИНА-СВЯТАЯ,а в бабушкину сторону палки,да камни!!!

Гость|04.04.2020 11:28|

Лисина всех заразила ! Она была в италии !

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Имя: Гость
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