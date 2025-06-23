В Пензе спасли пациента с разрывом аневризмы головного мозга

23.06.2025 | 13:30

В Пензе врачи спасли 37-летнего сердобчанина с разрывом аневризмы головного мозга. Ему провели сложную операцию.

Мужчина на машине возвращался домой с работы и ощутил сильную боль в висках. Он сам доехал до районной больницы, где его госпитализировали.

После компьютерной томографии врачи решили отправить пациента в Пензу на вертолете санавиации. В сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов сердобчанин прибыл в сосудистый центр областной клинической больницы. Специалисты диагностировали у него разрыв аневризмы головного мозга.

«У аневризмы отсутствовала шейка, которая необходима для выключения аневризмы. Нашей бригаде необходимо было сохранить кровоток в артериях мозга, отвечающих за работу жизненно важных структур головного мозга», - сообщил заведующий региональным сосудистым центром больницы имени Н. Н. Бурденко Михаил Краснов, его слова приводит региональный минздрав.

Операция прошла успешно. Спустя несколько дней после нее мужчина вернулся домой в полном сознании и без прежних головных болей.

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