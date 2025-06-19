«Рисан» помог сделать интереснее прогулки особенных детей в больнице

19.06.2025 | 15:00

Строительная группа «Рисан» помогла областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова обустроить хорошую детскую площадку для маленьких пациентов во внутреннем дворике учреждения.

Детское отделение больницы - отдельное подразделение, где особенные дети с разными заболеваниями получают все виды специализированной медицинской помощи. Круглосуточное отделение рассчитано на 30 пациентов от 3 до 18 лет. Там помогают, например, детям с интеллектуальной недостаточностью, задержкой психического и речевого развития, аутизмом.

«Одними медицинскими технологиями вылечить хронические заболевания крайне сложно, поэтому для юных пациентов особенно необходимо наличие безопасной игровой зоны. Для них игры на свежем воздухе - это дополнительные положительные эмоции, а значит более короткий путь к восстановлению», - пояснила главный врач больницы Светлана Митрошина.

Последние 2 года у учреждения не было возможности проводить полноценный реабилитационный комплекс. Благодаря строительной группе «Рисан» в короткие сроки появилась безопасная и уютная игровая площадка. На ее обустройство потрачено несколько миллионов рублей.

«Ребята целый день находятся в одном отделении - конечно, это тяжело. Дети у нас сейчас все гиперактивные, им нужно двигаться, им нужно общаться. И как раз на детской площадке разыгрываются различные социальные истории, которые могут повлиять на их коммуникативные возможности», - отметила заведующая детским психиатрическим отделением Мария Синева.

Веселые игры на свежем воздухе разнообразят дни ребят. Они уже опробовали и оценили качели, горки, «классики», кольцо для игры в стритбол и другие элементы.

«Это сделано для детей, а дети - святое. «Рисан» - социально ответственная компания. Мы благоустроили и подарили городу 2 парка, строим вейк-парк. На эту просьбу мы просто не могли не откликнуться. Сделали все в лучшем виде и как можно скорее», - рассказал генеральный директор СГ «Рисан» Сергей Лисовол.

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