Сетевое издание|18+|Четверг|19 июн 2025|15:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

Город

«Рисан» помог сделать интереснее прогулки особенных детей в больнице

Печать
Telegram

Строительная группа «Рисан» помогла областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова обустроить хорошую детскую площадку для маленьких пациентов во внутреннем дворике учреждения.

«Рисан» помог сделать интереснее прогулки особенных детей в больнице

Детское отделение больницы - отдельное подразделение, где особенные дети с разными заболеваниями получают все виды специализированной медицинской помощи. Круглосуточное отделение рассчитано на 30 пациентов от 3 до 18 лет. Там помогают, например, детям с интеллектуальной недостаточностью, задержкой психического и речевого развития, аутизмом.

«Одними медицинскими технологиями вылечить хронические заболевания крайне сложно, поэтому для юных пациентов особенно необходимо наличие безопасной игровой зоны. Для них игры на свежем воздухе - это дополнительные положительные эмоции, а значит более короткий путь к восстановлению», - пояснила главный врач больницы Светлана Митрошина.

Последние 2 года у учреждения не было возможности проводить полноценный реабилитационный комплекс. Благодаря строительной группе «Рисан» в короткие сроки появилась безопасная и уютная игровая площадка. На ее обустройство потрачено несколько миллионов рублей.

«Рисан» помог сделать интереснее прогулки особенных детей в больнице

«Ребята целый день находятся в одном отделении - конечно, это тяжело. Дети у нас сейчас все гиперактивные, им нужно двигаться, им нужно общаться. И как раз на детской площадке разыгрываются различные социальные истории, которые могут повлиять на их коммуникативные возможности», - отметила заведующая детским психиатрическим отделением Мария Синева.

Веселые игры на свежем воздухе разнообразят дни ребят. Они уже опробовали и оценили качели, горки, «классики», кольцо для игры в стритбол и другие элементы.

«Рисан» помог сделать интереснее прогулки особенных детей в больнице

«Это сделано для детей, а дети - святое. «Рисан» - социально ответственная компания. Мы благоустроили и подарили городу 2 парка, строим вейк-парк. На эту просьбу мы просто не могли не откликнуться. Сделали все в лучшем виде и как можно скорее», - рассказал генеральный директор СГ «Рисан» Сергей Лисовол.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте